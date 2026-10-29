Irán avisa a EEUU acepte puntos para solucionar crisis en Ormuz

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TEHERAN 29 Oct.- El jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Ghalifab, ha avisado este jueves a Estados Unidos de que la única forma de solucionar la crisis en Ormuz pasa por aceptar todos los siete puntos de la propuesta iraní.

Ghalifab ha publicado un escueto mensaje en redes sociales tras la confirmación en las últimas horas de una carta enviada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a las autoridades iraníes, en medio del atasco de las negociaciones sobre el estatus del bloqueado estrecho.

El negociador iraní ha insistido en que las condiciones de su país son claras «y así han sido comunicadas a los mediadores», antes de avisar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su estrategia de tender la mano mientras avisa con bombardeos está abocada al fracaso.

«La aproximación del palo y la zanahoria no surte efecto con Irán. El progreso solo se conseguirá cuando las siete condiciones de Irán sean acordadas», ha zanjado.

Of-am