Irán augura «época oscura» a EU si sigue priorizando a Israel

TEHERAN 9 Nov.- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha augurado este lunes una «época oscura» para Estados Unidos si sus autoridades siguen dando prioridad a Israel, a quien acusa de querer llevar al país norteamericano a otra guerra en Oriente Próximo.

«A menos que Washington abandone la mentalidad de ‘Israel primero’, Estados Unidos y sus aliados se dirigen directamente hacia una época oscura», ha asegurado en un breve mensaje en sus redes sociales,

El también jefe de la delegación negociadora de Irán ha reiterado que «los israelíes están haciendo todo lo posible por arrastrar a Estados Unidos a una guerra interminable con Irán», lo cual, ha advertido es «un atolladero del que ningún presidente, ni ahora ni en el futuro, ya sea republicano o demócrata, podría escapar».

El presidente Donald Trump ha reconocido recientemente que el malestar ciudadano con la intervención militar en Irán –iniciada con la ofensiva junto a Israel el pasado 28 de febrero–, el incremento de los precios de los carburantes y los problemas de la economía cotidiana provocaron la derrota del Partido Republicano en las ‘midterms’ celebradas el pasado martes.

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