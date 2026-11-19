TEHERAN.- Irán lanzó nuevos ataques contra sus vecinos del Golfo, dirigiéndose a una base aérea utilizada por el ejército estadounidense en Kuwait y llevando a cabo una ofensiva inédita contra Baréin, después de que Estados Unidos bombardeara la isla iraní Qeshm.

Kuwait dijo que activó sus defensas aéreas para contrarrestar ataques de drones, mientras que Baréin dijo que repelió un ataque iraní a primera hora del día. Irán afirmó que sus recientes ataques fueron en respuesta a operaciones de vigilancia con drones estadounidenses y a un ataque contra torres de comunicaciones iraníes.

Baréin, que alberga la quinta flota de la Marina de Estados Unidos, ha sufrido cuatro ataques iraníes en seis días, poniendo fin a una tregua de semanas en la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses-israelíes contra Irán el 28 de febrero.

El aumento de los combates aumenta el riesgo de una escalada más amplia hacia la reanudación del conflicto total casi nueve meses después de comenzar la guerra, y complica las negociaciones para una solución diplomática, que se han estancado a pesar de los intensificados esfuerzos de mediación por parte de Qatar.

EU ATACÓ UNA ISLA EN IRÁN

Antes de la ofensiva iraní, las autoridades del país habían informado de un ataque de Estados Unidos contra instalaciones de la isla de Qeshm, que ya había sido objeto de bombardeos a principios de noviembre. Un responsable militar afirmó a la agencia AFP que EE. UU. respondió a “un acto de legítima defensa” por la “agresión contra personal e intereses estadounidenses”.

El responsable, que habló bajo condición de anonimato, señaló que aviones de combate estadounidenses habían utilizado “munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla de Qeshm”.

Irán sigue bajo vigilancia de las fuerzas armadas de Estados Unidos. El portaaviones USS Theodore Roosevelt llegó a Oriente Medio recientemente. En la zona ya se encontraban el USS George Washington y el USS George H.W. Bush, así como otros buques menores que imponen el bloqueo naval a los puertos iraníes.

IRÁN ADVIERTE RESPUESTA “MÁS DEVASTADORA”

El jefe del Ejército iraní, general Amir Hatami, brindó una respuesta contundente hacia estos ataques: “Estamos preparados para que, si el enemigo comete un error y repite lo que le llevó a la desesperación, nuestra respuesta contra el enemigo y sus aliados sea, sin lugar a dudas, más devastadora y sin límites geográficos”, advirtió.

“Hoy, dadas las circunstancias y el hecho de que el enemigo está preparando sus fuerzas y ha enviado un nuevo portaviones a la región, vigilamos sus movimientos con atención y precisión y no desperdiciamos ni un instante para prepararnos”, dijo Hatami durante una visita a una exposición sobre la guerra Irán-Irak de los años 80.

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