Irán arremete contra las «políticas belicistas» de EEUU

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TEHERAN 9 Jul.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha arremetido este jueves contra las «políticas belicistas» de Estados Unidos y ha pedido dejar de lado «aventuras militares», que solo se toparán con una «firme determinación y la voluntad de la nación iraní y sus Fuerzas Armadas».

En una conversación telefónica con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, Araqchi ha afirmado que se opone «firmemente» a las acciones de Estados Unidos y ha asegurado que se trata de una «clara violación de la Carta de Naciones Unidas y de las disposiciones del memorando de entendimiento de Islamabad».

Asimismo, ha expresado que la «retórica de los altos cargos estadounidenses sobre el incumplimiento de dicho memorando es una clara señal de que está violando del acuerdo y de la persistencia de las políticas belicistas de Washington», según ha recogido la cadena de televisión IRIB.

Además, ha advertido de que las «aventuras militares estadounidenses» se toparán con las «Fuerzas Armadas de Irán, que defenderán la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país».

Previamente, el ministro iraní ha mantenido sendas conversaciones telefónicas con sus homólogos omaní y turco, Badr al Busaidi y Hakan Fidan, respectivamente, unos contactos durante los cuales han abordado los últimos acontecimientos en la región y especialmente la situación en el estrecho de Ormuz.

«Las partes han subrayado la importancia de utilizar las capacidades diplomáticas y seguir adelante con los contactos para resolver los problemas regionales y evitar un aumento de la tensión», ha sostenido.

Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, que han dejado al menos catorce muertos y cerca de 80 heridos en estos dos días, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.

of-am