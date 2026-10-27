Irán afirma estrecho Ormuz está bajo el control de sus militares

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TEHERÁN.- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi, afirmó que el estrecho de Ormuz permanece completamente cerrado y bajo control de las fuerzas militares de su país.

La declaración se produjo el 27 de octubre de 2026 a las 03:22, tras una inspección a unidades militares desplegadas en la costa del estrecho, según reportó Prensa Latina.

Según declaraciones a la prensa, Abdollahi aseguró que las fuerzas terrestres y navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) controlan las costas del golfo Pérsico, las islas y esa estratégica vía marítima.

El alto mando rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la apertura del estrecho y sostuvo que la zona permanece bajo vigilancia de las Fuerzas Armadas iraníes.

ADVERTENCIA A NAVIERAS

Asimismo, advirtió que cualquier embarcación que intente atravesar el paso fuera de las rutas designadas por Teherán podría poner en peligro su seguridad y sufrir daños.

Abdollahi añadió que las unidades desplegadas en el golfo Pérsico, las islas, el estrecho de Ormuz y la costa del mar de Omán se encuentran en máxima alerta y cuentan con armamento moderno.

RUTA ESTRATÉGICA PARA EL COMERCIO MUNDIAL

El estrecho de Ormuz constituye una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo, gas y otras mercancías, por lo que cualquier interrupción puede afectar los mercados energéticos y el comercio mundial.

Según el balance oficial iraní, el 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán, que respondió con ataques contra territorio israelí y objetivos identificados como instalaciones militares estadounidenses en países árabes.

El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento en Islamabad e iniciaron negociaciones que posteriormente fracasaron debido a desacuerdos relacionados con la navegación por el estrecho de Ormuz.

jt-am