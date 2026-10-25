Irán advierte que Israel será inhabitable si ataca sus intereses

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERÁN.- El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advirtió este sábado que Israel se volvería «inhabitable» si se producía una acción contra la seguridad o los intereses nacionales de Irán.

En una publicación difundida el sábado en la red social X, Azizi respondió a declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre un posible cambio de régimen en la nación persa.

El legislador afirmó que Irán necesitaría menos de una hora para convertir a Israel en un territorio inhabitable en caso de una confrontación.

En su mensaje, Azizi incluyó un mapa que señalaba infraestructuras estratégicas israelíes, entre ellas la instalación nuclear de Dimona, puentes, centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, en una aparente advertencia sobre posibles objetivos en caso de una escalada militar.

CONTEXTO DE TENSIÓN

Las declaraciones se produjeron en un contexto de tensiones entre Teherán, Washington y Tel Aviv, tras el conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán.

Teherán respondió con ofensivas contra objetivos israelíes y estadounidenses en varios países de la región, antes de que las partes alcanzaran un alto el fuego en abril.

Posteriormente, Estados Unidos volvió a atacar objetivos en territorio iraní, mientras las negociaciones entre Washington y Teherán permanecieron estancadas, pese a la firma de un memorando de entendimiento a mediados de junio.

jt-am