Irán advierte impacto devastador si se reinician hostilidades

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- Irán advirtió este miércoles (28.10.2026) sobre el «impacto devastador» que tendría en los mercados mundiales una reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, mientras en Israel continuaba el recuento de votos de unas elecciones que podrían definir el futuro de la guerra regional.

La República Islámica también afirmó que mantiene conversaciones con mediadores sobre el fin del conflicto y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, un día después de una nueva advertencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Tras unas elecciones legislativas que dieron una leve ventaja a su bloque, Netanyahu consideró que Israel tiene una «oportunidad histórica única» junto al presidente estadounidense Donald Trump de «eliminar definitivamente la amenaza existencial» que representa Teherán.

Netanyahu apuntó repetidamente contra Teherán durante los últimos días de campaña.

Israel ya atacó al país en dos ocasiones, en junio de 2025 y a finales de febrero de 2026 junto con Estados Unidos, lo que desencadenó un conflicto que se extendió por todo Oriente Medio.

Aunque desde comienzos de septiembre se observó una relativa calma sobre el terreno, varios indicios apuntan a una reanudación de los ataques. Estados Unidos reforzó su despliegue militar en la región y emitió avisos a sus ciudadanos en la zona.

EU PIDE A PAÍSES DEL GOLFO PREPARARSE PARA POSIBLE OFENSIVA

El miércoles, The Wall Street Journal informó que Washington pidió a varios países del Golfo que se preparen para una eventual «campaña militar breve e intensa» contra Irán después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos.

El diario, que cita fuentes informadas sobre esos intercambios, precisó que Trump aún no ha tomado una decisión definitiva.

EL PLAN DE SIETE DÍAS

La guerra, que obstaculizó las exportaciones de las monarquías petroleras de la región, sacudió la economía mundial al disparar los precios del crudo y del gas hasta sus niveles más altos en años.

Impulsado por el repunte de las inquietudes, el Brent, referencia internacional del crudo, cerró al alza el miércoles por encima de los 115 dólares, frente a los 70 dólares previos a la guerra. El gas europeo, por su parte, superó los 100 euros por megavatio hora por primera vez en cuatro años.

«El impacto devastador sobre los mercados internacionales de cualquier acción militar instigada por Israel en la región del Golfo Pérsico sigue siendo una gran preocupación tanto para los proveedores como para los consumidores de gas», escribió en X el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi.

Ante un nuevo ataque, Teherán advirtió que respondería con represalias de mayor envergadura dirigidas contra infraestructuras vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio, en particular centros de datos y sistemas de inteligencia artificial.

Araqchi afirmó luego que Irán dialoga con los mediadores sobre su plan presentado en septiembre para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

«Seguimos en contacto estrecho y permanente con intermediarios para examinar propuestas que permitan aplicar nuestro plan de siete días», declaró.

Irán condicionaba la reapertura del estrecho a un alto el fuego de siete días, al desbloqueo de sus activos retenidos en el extranjero, al levantamiento de las sanciones que afectan a su sector petrolero y al fin del bloqueo naval estadounidense contra sus puertos.

Estas condiciones figuraban en un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos concluido en junio, después de un alto el fuego acordado en abril para poner fin a 40 días de intercambio de ataques.

Pero el frágil entendimiento se rompió a mediados de año y los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución permanecen estancados.

MEDIACIÓN CATARÍ

El sitio de información estadounidense Axios informó el miércoles que mediadores encabezados por Catar intentan reactivar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos para impedir una reanudación de la guerra después de las elecciones de medio mandato estadounidenses del 3 de noviembre.

Según Axios, que citó fuentes estadounidenses, israelíes y de otros países de la región, los cataríes intentan «convencer a Irán de que permita a los inspectores de la ONU visitar sus instalaciones nucleares bombardeadas a cambio de cierto alivio de las sanciones estadounidenses».

Irán indicó que una delegación catarí visitó Teherán el domingo para mantener conversaciones.

Las amenazas de Netanyahu de lanzar una nueva campaña militar contra Irán también provocan inquietud en Israel.

A la espera de la formación de un nuevo gobierno, Netanyahu solo está facultado para «gestionar los asuntos corrientes», recordó tras los comicios su rival Gadi Eisenkot.

Eisenkot instó a los responsables de seguridad y a los funcionarios del Estado a «mantenerse firmes frente a cualquier intento» de «utilizar la seguridad de Israel con fines políticos».

jt-am