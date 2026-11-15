Irán acusa a EE.UU. de amenazar con hambruna por sanciones

TEHERAN.- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, acusó a Estados Unidos de amenazar al pueblo iraní con hambruna mediante sanciones económicas.

En una publicación en X, Baghaei respondió a declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la presión económica contra Teherán.

Afirmó que Rubio «amenaza descaradamente con la hambruna del pueblo iraní mediante sanciones» y sostuvo que Washington reconoció su intención de continuar cometiendo lo que calificó como «crímenes de guerra».

Señaló que Estados Unidos fracasó durante años con políticas basadas, según dijo, en amenazas, sanciones, terrorismo y agresión contra Irán, y consideró que continuó repitiendo los mismos errores.

DECLARACIONES DE RUBIO

Rubio declaró previamente que Teherán quiso alcanzar un acuerdo, pero cuestionó las condiciones planteadas por las autoridades iraníes, que calificó de «ridículas».

«Aún no van en serio, pero eso podría cambiar. Al fin y al cabo, hay que comer», expresó al referirse a la presión económica.

CONTEXTO

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero de 2026. Teherán respondió con ataques contra territorio israelí y objetivos que identificó como instalaciones militares estadounidenses en países árabes.

El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento e iniciaron negociaciones, posteriormente estancadas por desacuerdos sobre la libertad de navegación y la seguridad en el estrecho de Ormuz.

jt-am