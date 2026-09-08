Inversión extranjera directa RD crece 7.7% primeros seis meses

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SANTO DOMINGO.- La inversión extranjera directa (IED) recibida por República Dominicana alcanzó los US$3,276.5 millones durante el primer semestre de 2026, un crecimiento interanual de 7.7 %, pese a un escenario internacional marcado por tensiones comerciales, nuevos aranceles y una reducción de los flujos de capital a nivel mundial.

Un análisis del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) destaca que el país ha mantenido una evolución favorable frente a la tendencia global, respaldado por la estabilidad macroeconómica, la generación de divisas y una mayor diversificación de los sectores que captan capital extranjero.

IED GANA PESO EN LA ECONOMÍA

Mientras la IED mundial pasó de representar 3.6 % del PIB en 2015 a 1.26 % en 2025, en República Dominicana aumentó de 3.1 % a 3.86 % durante el mismo período.

El turismo concentró 20.1 % de la inversión extranjera en el primer semestre de 2026, mientras que la energía elevó su participación hasta 27.8 %, frente a un promedio de 8 % entre 2010 y 2019.

DIVISAS FORTALECEN EL PESO

Las exportaciones generaron US$8,746 millones en los primeros seis meses del año, el turismo US$6,716 millones, las remesas US$6,219 millones y la IED US$3,276.5 millones. En conjunto, estos ingresos superaron en unos US$2,800 millones los registrados en igual período de 2025.

El flujo de divisas contribuyó a una apreciación de 7.6 % del peso dominicano al cierre de agosto. El BCRD informó, además, que compró US$415 millones en el mercado cambiario para fortalecer las reservas internacionales.

PERSPECTIVAS FAVORABLES

J.P. Morgan destacó al peso dominicano entre las monedas de mejor desempeño del año y vinculó su comportamiento con las exportaciones, el turismo y las remesas.

Aunque persisten retos por nuevos aranceles estadounidenses, las exportaciones de zonas francas crecieron 3.2 % interanual. El BCRD considera clave fortalecer las instituciones, elevar la productividad, mejorar el capital humano, impulsar la innovación y ampliar los vínculos entre empresas nacionales y extranjeras.

an/am