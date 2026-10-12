Invensible’s Son conquista el Clásico Hípíco Ángel Contreras

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SANTO DOMINGO ESTE.– El ejemplar Invensible’s Son (7), representante del Establo Moisés, se impuso en el tradicional Clásico Dr. Ángel Contreras Mejía (G1), celebrado la tarde del sábado en el Hipódromo Quinto Centenario, tras protagonizar un espectacular rebase en los últimos metros de la competencia.

La carrera, disputada en una distancia de 1,400 metros, rindió homenaje a la memoria del doctor Ángel Contreras Mejía, reconocido por sus aportes al desarrollo del hipismo nacional.

El evento contó con el respaldo de Rancho San Antonio, entidad vinculada a la crianza de ejemplares purasangre en el país y el Caribe, que aportó un sobrepremio especial de RD$350,000. Sumada la bolsa regular y las cuotas de inscripción, la prueba distribuyó RD$760,310 entre los primeros cinco lugares.

INVENSIBLE’S SON DECIDIÓ EN LOS METROS FINALES

Desde la salida, My Wells Reward asumió el liderato y marcó el ritmo de la carrera, procurando mantener a raya a sus rivales. Sin embargo, al entrar en la recta final, Invensible’s Son aceleró bajo la conducción del jinete Jonathan Estévez, quien aprovechó los últimos 50 metros para realizar el rebase decisivo y cruzar la meta en primer lugar.

El ejemplar, preparado por Iván Díaz, registró un tiempo oficial de 1 minuto, 26 segundos y cuatro quintos (1:26 4/5), para adjudicarse una victoria que tuvo como protagonistas la estrategia, la velocidad y la resistencia.

JOSÉ FRANCIS ROJAS BRILLA CON TRES VICTORIAS

La cartelera sabatina también tuvo como figura destacada al jinete José Francis Rojas, quien consiguió una tripleta de triunfos.

Rojas abrió su jornada ganadora con Big Time Trouble (4) en la primera carrera, volvió a imponerse en la cuarta prueba con Grateful Lady (6) y cerró su destacada actuación con Páez (4), representante del Establo Los Salesianos, en la última competencia de la tarde.

Por su parte, Jonathan Estévez sobresalió con su triunfo en el clásico, gracias a la conducción estratégica de Invensible’s Son en los metros decisivos.

Otros profesionales también dejaron su sello en la jornada. José L. Novas consiguió la victoria con My Girl Kaitlan, mientras que Trusman Quevedo condujo a Korean’s Girl al primer lugar en la prueba de 1,700 metros.

La jornada reafirmó el atractivo de las carreras de caballos en el Hipódromo Quinto Centenario y la importancia de los eventos clásicos para reconocer la tradición y promover la competitividad del hipismo dominicano.

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