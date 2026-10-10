INTEC gradúa a 945 estudiantes y destaca el compromiso social

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) graduó este sábado a 945 nuevos profesionales durante su septuagésima tercera ceremonia de graduación, en la que su rector, Arturo Del Villar, los exhortó a asumir un papel activo en la transformación de la sociedad.

Durante su discurso, Del Villar propuso tres acciones para afrontar los desafíos del futuro: explorar nuevos conocimientos, fomentar el diálogo humano y conectar el talento con el bien común. También abogó por un modelo educativo STEMx que integre ciencia, tecnología, diseño y artes.

Del total de graduandos, 597 son mujeres y 348 hombres. Unos 194 egresaron con honores académicos: 95 summa cum laude, 79 magna cum laude y 20 cum laude.

La ceremonia incluyó la primera promoción de Comunicación Social y Medios Digitales con concentración en Publicidad, así como la investidura de cinco doctores, entre ellos Laura Yamilet Díaz Lathulerie, primera egresada del Doctorado en Comunicación y Educación en Entornos Virtuales.

Asimismo, 257 educadores recibieron títulos de maestría en programas desarrollados junto al Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), mientras que otros 19 culminaron licenciaturas del programa Docentes de Excelencia.

El ingeniero Hugo Pérez Ovalles, fundador de la constructora Therrestra y orador invitado, instó a los nuevos profesionales a perseverar ante las dificultades y contribuir al desarrollo nacional. «La vida es una carrera de distancia, no de velocidad», expresó.

Las graduadas Elaine Mercedes Encarnación Batista, de Negocios Internacionales, y Camila Sofía Isa Ramírez, de Economía, ofrecieron el discurso de agradecimiento en representación de la promoción. Ambas obtuvieron índices académicos de 4.00 y destacaron la ética, la integridad y la responsabilidad social como pilares del ejercicio profesional.

dh/am