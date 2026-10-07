Instituto Duartiano reclama debate sobre inmigración ilegal

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, pidió a los partidos políticos exponer sus posiciones y propuestas frente a la inmigración irregular de ciudadanos haitianos en República Dominicana.

Gómez Ramírez afirmó que la población tiene derecho a conocer cómo los líderes nacionales y sus organizaciones abordan una situación que, a su juicio, tiene implicaciones para la estabilidad, la seguridad y la paz social.

Sostuvo que las organizaciones deben explicar sus proyectos y programas sobre el tema, para que los ciudadanos puedan evaluar sus planteamientos de cara a los distintos procesos electorales.

La solicitud también fue dirigida a instituciones de la sociedad civil, medios de comunicación y productores de debates políticos, a quienes exhortó a incluir la situación migratoria entre los asuntos de discusión.

El dirigente destacó el papel que puede desempeñar el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), impulsor de la iniciativa “RD Debate”, al considerar estos espacios una oportunidad para conocer con mayor claridad las propuestas de los candidatos.

Asimismo, reclamó al Gobierno mayor firmeza en la aplicación de las leyes migratorias y laborales, ante lo que calificó como una preocupante presencia de haitianos en condición irregular en distintos puntos del territorio.

Aunque reconoció las acciones de la Dirección General de Migración, las Fuerzas Armadas y las posiciones expresadas por el presidente Luis Abinader en foros internacionales, consideró insuficiente la respuesta oficial.

Gómez Ramírez pidió combatir con mayor determinación a los grupos que, según afirmó, operan en la frontera y otras zonas del país traficando con indocumentados.

“No se advierte una categórica expresión de la voluntad política y el acometimiento que requiere esta dura realidad”, manifestó.

dh/am