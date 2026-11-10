Inflación en Rep. Dominicana sube 0,58 % en mes octubre

Santo Domingo, 10 nov (Prensa Latina) -El índice de precios al consumidor (IPC) de República Dominicana aumentó 0,58 por ciento en octubre último, impulsado principalmente por las alzas en los grupos Transporte y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, informó hoy el Banco Central (BCRD).

La inflación interanual, correspondiente al período octubre de 2025-octubre de 2026, se situó en 5,14 por ciento, ligeramente superior al 5,12 por ciento registrado en septiembre, debido en gran medida a las presiones asociadas al encarecimiento de la energía en los mercados internacionales.

El grupo Transporte mostró el mayor incremento mensual, con una variación de 1,57 por ciento, debido a las alzas en los precios de las gasolinas regular y premium y del gasoil, así como de los automóviles y algunos servicios de transporte terrestre.

El BC atribuyó esas alzas, entre otros factores, al comportamiento de las cotizaciones internacionales del petróleo, que acumularon tres meses consecutivos de incrementos en medio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Por su parte, el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas experimentó una subida de 0,41 por ciento, asociada a los mayores precios de los plátanos, las batatas, los guandules verdes, los guineos verdes, los huevos, el agua purificada y el arroz.

Esas subidas fueron parcialmente compensadas por las reducciones en los costos del pollo fresco, las naranjas, la yuca, la carne de cerdo y los aguacates.

Otros grupos que incidieron en el comportamiento de los precios fueron Bienes y Servicios Diversos, con 0,46 por ciento, y Restaurantes y Hoteles, con 0,48 por ciento.

En cuanto a la inflación subyacente interanual, el organismo monetario indicó que descendió por tercer mes consecutivo, hasta situarse en 4,54 por ciento en octubre.

El indicador acumuló una reducción de 42 puntos básicos respecto al 4,96 por ciento registrado en junio y julio y permaneció dentro del rango meta de 4,0 por ciento Â± 1,0 por ciento establecido por la entidad.

La inflación subyacente excluye bienes y servicios cuyos precios presentan alta volatilidad o están regulados, como determinados alimentos, los combustibles, la electricidad y el transporte, entre otros.

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