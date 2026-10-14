INFADOMI pide seguir ofensiva contra medicamentos ilegales

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SANTO DOMINGO.— La Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) valoró el decomiso de casi 47 millones de unidades de medicamentos e insumos médicos, valorados en aproximadamente RD$532 millones, durante un operativo realizado en Santo Domingo Este.

La entidad consideró que la intervención representa un avance en la protección de la salud pública y la seguridad de los pacientes, y exhortó a las autoridades a mantener las acciones contra las redes de comercialización ilícita.

Patricia Mena Sturla, presidenta ejecutiva de INFADOMI, reconoció la labor coordinada del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM).

Advirtió que los productos falsificados, vencidos, adulterados o comercializados sin garantías sanitarias representan riesgos para la población.

Mena Sturla señaló que la magnitud del decomiso evidencia la necesidad de reforzar la fiscalización, la inteligencia y la vigilancia sanitaria, además de profundizar las investigaciones para identificar a los responsables de almacenar y distribuir esos artículos.

Asimismo, reiteró la importancia de fortalecer la DIGEMAPS mediante mayores capacidades técnicas y operativas, en línea con la posición de INFADOMI a favor de un proyecto de ley que busca dotar a la entidad de mayor autonomía.

La organización sostuvo que una autoridad sanitaria fortalecida, con recursos para realizar inspecciones, análisis de laboratorio y supervisión del mercado, resulta esencial para garantizar que los medicamentos disponibles en el país cumplan con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.

dh/am