El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, junto a docentes y alumnos del Centro Educativo Integral de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down (ADOSID).

SANTO DOMINGO.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, visitó este miércoles el Centro Educativo Integral de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down (ADOSID), ubicado en Colinas del Arroyo I, Villa Mella, donde entregó utilería deportiva y compartió con estudiantes y docentes.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del INEFI para promover el deporte escolar inclusivo y ampliar las oportunidades de participación de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

PROMUEVEN EL DEPORTE INCLUSIVO

Durante el encuentro, Rodríguez Mella expresó que la institución continuará respaldando iniciativas que garanticen espacios deportivos para todos los estudiantes.

«Seguimos apostando por un deporte escolar inclusivo, en el que todos tengan un espacio y la oportunidad de disfrutar», manifestó.

El funcionario destacó la alegría y el entusiasmo con que fue recibido por los alumnos y docentes, y señaló que todos los niños merecen las mismas oportunidades para aprender, jugar y desarrollar sus habilidades.

ADOSID AGRADECE EL RESPALDO

Rodríguez Mella fue recibido por Maribel de los Santos Núñez, coordinadora de Transición a la Vida Adulta, quien explicó parte del trabajo educativo que desarrolla la institución, incluyendo actividades de elaboración de pulseras, cuidado de huertos de vegetales y talleres de panadería.

De los Santos Núñez y los estudiantes agradecieron la visita y la entrega de los materiales deportivos, que contribuirán al desarrollo de las actividades físicas y recreativas del centro.

Recientemente, el director del INEFI también participó en la apertura de los Primeros Juegos Inclusivos RD 2026, en los que compiten más de 500 niños con necesidades especiales en ocho disciplinas deportivas.

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