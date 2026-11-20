SANTO DOMINGO.– La industria farmacéutica dominicana alcanzó exportaciones por US$549.7 millones en 2025, generó 17,625 empleos formales y concentró el 64.4 % de las ventas del mercado farmacéutico privado, según un estudio de impacto socioeconómico elaborado por la firma Analytica para la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI).

La investigación, presentada en la Torre Empresarial AIRD, establece que el mercado farmacéutico privado alcanzó un valor estimado de US$1,262 millones durante 2025, con un crecimiento promedio anual de 7 % en la última década. De ese monto, unos US$812 millones correspondieron a ventas de fabricantes nacionales.

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

El informe revela que las exportaciones farmacéuticas pasaron de US$275.1 millones en 2014 a US$549.7 millones en 2025, prácticamente duplicando su valor en once años, con una expansión promedio anual de 6.5 %.

Estados Unidos se mantiene como principal destino de los productos dominicanos, al recibir el 53.3 % de las exportaciones. Mientras tanto, América Latina incrementó su participación de 6.4 % a 17.5 % entre 2015 y 2025.

MÁS EMPLEOS Y APORTES FISCALES

En materia laboral, el sector pasó de 9,026 empleos formales en 2015 a 17,625 en 2025. Asimismo, el salario mensual promedio alcanzó RD$45,979 en 2024, un 36 % superior al promedio de RD$33,790 registrado en el conjunto del empleo formal dominicano.

La contribución tributaria también experimentó un crecimiento significativo, al aumentar de US$27.7 millones en 2015 a US$74.2 millones en 2024. La fabricación farmacéutica representa el 0.4 % del producto interno bruto (PIB) y aporta el 0.57 % de las recaudaciones nacionales.

El impacto económico se extiende a más de 30 actividades productivas. En 2024, las compras de la industria alcanzaron US$1,077 millones, beneficiando sectores como la química, plástica, metalmecánica y servicios empresariales.

RETOS PARA FORTALECER LA INDUSTRIA

Patricia Mena Sturla, presidenta ejecutiva de INFADOMI, afirmó que los resultados demuestran la capacidad competitiva de los fabricantes nacionales y planteó la necesidad de avanzar hacia medicamentos de mayor complejidad, ampliar los mercados internacionales y mejorar las condiciones regulatorias para atraer inversiones.

La investigación, presentada con motivo del 40 aniversario de INFADOMI, identifica como prioridades la modernización de los registros sanitarios, el fortalecimiento de la DIGEMAPS, la trazabilidad de los medicamentos y el impulso a la innovación industrial.

Durante la apertura, Ludwig García, pasado presidente y miembro del Consejo de Directores de INFADOMI, destacó la importancia del estudio para dimensionar el aporte de la industria farmacéutica nacional al desarrollo económico, las exportaciones y la generación de empleos.

of-am