Indotel advierte la RD registró 535.5 millones de ciberataques

Mazara habla este miércoles en la apertura de Mercado Technology 2.0: Cybersecurity & Artificial Intelligence.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, llamó a fortalecer la conciencia sobre la ciberseguridad en los sectores público y privado.

Advirtió que la República Dominicana registró 535.5 millones de ciberataques contra su infraestructura hace dos años.

Al pronunciar las palabras de apertura de Mercado Technology 2.0: Cybersecurity & Artificial Intelligence, Gómez Mazara destacó la necesidad de fomentar una cultura de prevención y educación digital que permita al país enfrentar los riesgos asociados con la transformación tecnológica.

El funcionario sostuvo que la formación tecnológica representa una oportunidad para ampliar el acceso a empleos de calidad, especialmente entre los jóvenes, y señaló la ciberseguridad y la inteligencia artificial como áreas esenciales para desarrollar nuevas competencias profesionales.

MARCO LEGAL PARA LAS TELECOMUNICACIONES

Gómez Mazara informó que en el Congreso Nacional se encuentra depositada una iniciativa legislativa dirigida a establecer un marco legal para el sector de las telecomunicaciones.

Explicó que esta propuesta requiere la consulta y reflexión de los distintos sectores de la vida nacional, tomando en cuenta los desafíos que plantea la seguridad digital y la evolución de las tecnologías.

Asimismo, indicó que el Indotel ha impulsado iniciativas para promover la protección digital y valoró los espacios de intercambio y capacitación que contribuyen a acercar estos conocimientos a la sociedad dominicana.

AMPLÍAN CENTROS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA

El titular del Indotel resaltó la expansión de los institutos de formación tecnológica vinculados a esta labor y afirmó que, desde 2020, el número de centros ha aumentado de uno a 11, mientras otros permanecen en ejecución.

Señaló que esta expansión busca ampliar las oportunidades de acceso a la capacitación tecnológica en diferentes puntos del territorio nacional y preparar a más ciudadanos para responder a las demandas del mercado laboral.

CIBERSEGURIDAD EN LA AGENDA NACIONAL

Gómez Mazara felicitó a los organizadores de Mercado Technology 2.0 por impulsar iniciativas educativas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional y destacó el papel de la educación como instrumento de transformación social.

Finalmente, reiteró la importancia de mantener la ciberseguridad como un tema permanente en la agenda del debate nacional, mediante la participación coordinada de las instituciones públicas, el sector privado y la ciudadanía.

an/am