Candela Rodríguez explora la actuación en 2 obras teatrales

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Tras casi dos décadas de trabajo en la fotografía, el cine, las artes visuales y el activismo, Candela Rodríguez continúa explorando nuevas formas de narrar a través de la actuación, con dos propuestas que llegan a los escenarios este octubre: La Cucharada, de terror psicológico, y Los Juglarones, una comedia de textos clásicos.

En La Cucharada, dirigida por Yelidá Díaz y compartida con Pamela Vessup, bajo la producción de Miguel Oniel y Patalarga Producciones, Rodríguez se adentra en una historia que lleva la obsesión de una mujer con el olor de los hombres hasta un entorno cotidiano como la cocina. La pieza se presenta en Microteatro, un formato que exige cercanía con el público.

Por su parte, Los Juglarones, dirigido por Indiana Brito y producido por Amanda Moreno, reúne cuatro textos clásicos: La tierra de Jauja, Los habladores, El viejo celoso y Las aceitunas. Rodríguez interpreta a Sarmiento en Los habladores, un personaje que demanda ritmo, expresión corporal y escucha.

“Para mí no se trata de dejar una cosa para hacer otra. Llevo muchos años contando historias desde la imagen, y ahora estoy explorando también lo que ocurre cuando el cuerpo y la voz son los instrumentos principales”, explica.

Su formación escénica incluye procesos con María Castillo, Indiana Brito, Isabel Spencer, Iván Aybar y Luinis Olaverría. Esta etapa se integra a una trayectoria en la que cada disciplina aporta nuevas herramientas para contar historias.

Rodríguez también mantiene su vínculo con el activismo y las comunidades LGBTQ+. Su historia comenzó en el Ballroom, donde nació artísticamente como Candela Candela, una identidad que evolucionó hasta confluir con su apellido en una práctica que integra distintas expresiones creativas.

“No siento que Candela Rodríguez esté comenzando de cero. Estoy construyendo desde todo lo que ya hice”, señala.

dh/am