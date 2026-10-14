La Nacional realiza jornada de reforestación en Monte Plata

La Nacional mantiene su apuesta por la responsabilidad ambiental y la promoción de prácticas sostenibles

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SANTO DOMINGO.– Colchonería y Mueblería La Nacional realizó una jornada de reforestación en El Talado, Monte Plata, como parte de sus acciones en favor de la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales.

La actividad se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre, en el marco del Mes de la Reforestación, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la participación de colaboradores voluntarios de la empresa.

Durante la jornada se sembraron plántulas de guásara y cabirma, especies que contribuyen a la recuperación y conservación de la cobertura vegetal de la zona.

Además de su impacto ambiental, la iniciativa buscó fomentar la conciencia ecológica entre los participantes y promover acciones concretas para afrontar los desafíos ambientales. La actividad también permitió fortalecer la participación de los colaboradores en iniciativas orientadas al cuidado del entorno.

Bajo el lema “Sembrando hoy el futuro”, la jornada reafirmó la importancia del trabajo colectivo en la preservación de los recursos naturales.

Con esta iniciativa, La Nacional mantiene su apuesta por la responsabilidad ambiental y la promoción de prácticas sostenibles que contribuyan a la conservación del medio ambiente.

dh/am