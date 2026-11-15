Abinader gradúa 2,376 nuevos policías y entrega apartamentos

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la graduación de 2,376 agentes de la Policía Nacional y entregó 40 apartamentos del Residencial Villa Esperanza, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal.

El Gobierno dijo que con esta nueva promoción policial, integrada por 1,256 hombres y 1,120 mujeres, ascienden a 14,648 los agentes graduados desde 2021, cuando comenzó el proceso de reforma y transformación de la institución.

Los egresados completaron diez meses de preparación, distribuidos entre formación académica y pasantías prácticas.

Abinader tomó juramento a los nuevos rasos y los exhortó a cumplir sus funciones con apego a la Constitución y las leyes. Los agentes serán incorporados al patrullaje preventivo y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, elevando a más de 45,000 los miembros de la institución.

REFORMA Y MODERNIZACIÓN POLICIAL

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó la casi la mitad de los graduados son mujeres.

Anunció que la nueva promoción contribuirá a extender el modelo de patrullaje preventivo a todo el territorio nacional.

Indicó que la proporción de policías asignados al patrullaje aumentó de 12 % a 35 % de la fuerza institucional.

ENTREGA DE VIVIENDAS EN YAGUATE

Posteriormente, el mandatario entregó 40 apartamentos que beneficiarán a más de 200 personas que vivían en condiciones de vulnerabilidad, incluidas dos familias encabezadas por personas con discapacidad.

El residencial contempla 80 unidades distribuidas en diez edificios, con una inversión aproximada de RD$305 millones. Cada apartamento dispone de 65 metros cuadrados, tres habitaciones, sala, comedor, cocina y balcón.

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, informó que las 40 unidades restantes serán entregadas posteriormente, para completar el proyecto habitacional, que también dispone de áreas verdes, parqueos y espacios infantiles.

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