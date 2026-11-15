PUERTO RICO: Peralta fortalece cooperación institucional de RD

SAN JUAN, PUERTO RICO.– El ministro de Justicia de República Dominicana, Antoliano Peralta Romero, realizó una visita oficial a Puerto Rico durante la cual sostuvo siete encuentros institucionales dirigidos a fortalecer la cooperación bilateral en materia de justicia, derechos humanos y administración penitenciaria.

La agenda dio continuidad a los acercamientos iniciados tras la visita de una delegación del Departamento de Justicia puertorriqueño al Ministerio de Justicia dominicano, los días 17 y 18 de junio de 2026, que permitió crear el Grupo de Coordinación y Cooperación Puerto Rico–República Dominicana.

REUNIONES CON AUTORIDADES PUERTORRIQUEÑAS

El martes 3 de noviembre, Peralta Romero, acompañado de Sara Patnella, directora de Prevención de Disputas del Viceministerio de Representación Judicial y Extrajudicial, se reunió en el Departamento de Estado con la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana; la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres; el procurador general, Omar Andino Figueroa, y el embajador Miguel Cabral, presidente de la Comisión Mixta Bilateral con Puerto Rico.

La agenda incluyó también un almuerzo oficial con esas autoridades, en el que participaron la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Julie O. Gómez Gómez, y el cónsul general dominicano en San Juan, Rosendo Arsenio Borges Rodríguez.

Al día siguiente, la gobernadora Jenniffer González Colón recibió al ministro en La Fortaleza. Peralta Romero también visitó el Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde fue recibido por la jueza Maite Oronoz Rodríguez, y sostuvo un encuentro con María del Mar Mateu, administradora de la Administración para el Sustento de Menores.

INTERCAMBIO ACADÉMICO Y PENITENCIARIO

Como parte de sus actividades, el funcionario impartió la conferencia “Estructura legal del Estado dominicano y reforma constitucional” en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, con la participación de autoridades académicas.

Durante su exposición, explicó los fundamentos constitucionales del Estado dominicano desde la Constitución de San Cristóbal de 1844 y presentó las funciones del Ministerio de Justicia, creado mediante la Ley 80-25.

El jueves 5 de noviembre, Peralta Romero, Patnella y el embajador Cabral visitaron el Centro Correccional de Bayamón.

El Ministerio de Justicia informó que estos encuentros buscan impulsar el intercambio de experiencias, programas de formación y pasantías entre instituciones de ambos territorios, además de avanzar hacia la formalización de memorandos de entendimiento que recojan los resultados de la cooperación.

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