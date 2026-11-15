Joe Biden tilda a Zelenski de «muy terco y poco agradecido»

WASHINGTON.- El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a Volodimir Zelenski de «malhumorado», «terco» y «poco agradecido» en sus memorias ‘Promise Me, America’, libro de 480 páginas sobre sus cuatro años en la Casa Blanca que salió a la venta el 17 de noviembre.

Según adelantos publicados por The Wall Street Journal, Biden sostuvo que aunque la experiencia como actor de Zelenski resultó «un excelente entrenamiento» para un líder en tiempos de guerra, en sus conversaciones privadas pudo mostrarse «malhumorado y terco, y no tan agradecido como esperaba».

El texto forma parte de un repaso más amplio a su política exterior, que incluyó Afganistán, Ucrania e Israel y su decisión de buscar la reelección en 2024 y luego retirarse. Biden también describió el «tono petulante» de Vladimir Putin y dijo que le gustaba encorvarse en las reuniones, «fingiendo indiferencia, como un adolescente».

ANTECEDENTES DE TENSIÓN

No fue la primera fricción. Según revelaciones previas, en junio de 2022 Biden perdió la paciencia durante una llamada en la que, tras anunciar 1.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar, Zelenski pidió de inmediato más armamento. Biden le respondió que el pueblo estadounidense era generoso y debía mostrar más gratitud.

El ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también reveló que en privado Biden llegó a referirse a Zelenski como un dolor de cabeza.

AYUDA Y CIERRE DE CUENTAS

Estados Unidos destinó más de 100.000 millones de dólares a Ucrania bajo la Administración Biden. En sus memorias, el demócrata contó que el equipo de Donald Trump le pidió firmar una carta para negociar directamente con Putin antes de asumir nuevamente, pero se negó por no querer darle «carta blanca para lo que esperaba fuera una especie de rendición, a expensas de Ucrania».

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