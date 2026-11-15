Abinader encabeza exaltación figuras al Pabellón de la Fama

Abinader encabeza histórica exaltación de 22 figuras al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo el sexagésimo Ceremonial de Exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el que fueron inmortalizadas 22 personalidades que dejaron huellas en distintas disciplinas deportivas y en el desarrollo del deporte nacional. La ceremonia, celebrada el 15 de noviembre, constituyó la mayor exaltación realizada en un mismo año durante los 60 años de historia de la institución, fundada en 1967. Además, marcó un acontecimiento histórico al convertirse Abinader en el primer presidente de la República que asiste a este acto. 22 LEYENDAS INMORTALIZADAS Entre los deportistas exaltados figuran los expeloteros profesionales Alex Rodríguez, Rafael Soriano, Darío Veras y Ricardo Joseph, así como Johnny Olivo, destacado integrante de la selección nacional amateur de béisbol. También recibieron el reconocimiento Winston Royal, en baloncesto; Euclides Solano, en sóftbol; Yuderqui Contreras, en levantamiento de pesas; María García, en judo; Mariano Reyes, en atletismo; Roberto Brito, en tenis de mesa; Raúl Aguayo, en vela, y José Ubaldo Cabrera, en boxeo. La lista incluyó a dirigentes, entrenadores y propulsores deportivos como Luisín Mejía, Julio Cross, Héctor Báez, Félix Ogando, Víctor Pascual, José Ramón Cuqui Reyes, Andrés Vander Horst, Domingo Saint Hilaire y Agustín Brea. Cinco de las exaltaciones fueron póstumas, correspondientes a Ricardo Joseph, Héctor Báez, Félix Ogando, Domingo Saint Hilaire y Johnny Olivo. RECONOCIMIENTO AL DEPORTE INTERNACIONAL Durante el ceremonial, Abinader, junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, encabezó homenajes al legendario atleta cubano Javier Sotomayor y al Salón de la Fama del Deportista Puertorriqueño. El presidente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzmán, destacó la presencia del mandatario como un acontecimiento sin precedentes en la historia de la institución.

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader encabezó este domingo el sexagésimo Ceremonial de Exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el que fueron inmortalizadas 22 personalidades que dejaron huellas en distintas disciplinas deportivas y en el desarrollo del deporte nacional.

La ceremonia, celebrada el 15 de noviembre, constituyó la mayor exaltación realizada en un mismo año durante los 60 años de historia de la institución, fundada en 1967. Además, marcó un acontecimiento histórico al convertirse Abinader en el primer presidente de la República que asiste a este acto.

22 LEYENDAS INMORTALIZADAS

Entre los deportistas exaltados figuran los expeloteros profesionales Alex Rodríguez, Rafael Soriano, Darío Veras y Ricardo Joseph, así como Johnny Olivo, destacado integrante de la selección nacional amateur de béisbol.

También recibieron el reconocimiento Winston Royal, en baloncesto; Euclides Solano, en sóftbol; Yuderqui Contreras, en levantamiento de pesas; María García, en judo; Mariano Reyes, en atletismo; Roberto Brito, en tenis de mesa; Raúl Aguayo, en vela, y José Ubaldo Cabrera, en boxeo.

La lista incluyó a dirigentes, entrenadores y propulsores deportivos como Luisín Mejía, Julio Cross, Héctor Báez, Félix Ogando, Víctor Pascual, José Ramón Cuqui Reyes, Andrés Vander Horst, Domingo Saint Hilaire y Agustín Brea.

Cinco de las exaltaciones fueron póstumas, correspondientes a Ricardo Joseph, Héctor Báez, Félix Ogando, Domingo Saint Hilaire y Johnny Olivo.

RECONOCIMIENTO AL DEPORTE INTERNACIONAL

Durante el ceremonial, Abinader, junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista, encabezó homenajes al legendario atleta cubano Javier Sotomayor y al Salón de la Fama del Deportista Puertorriqueño.

El presidente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzmán, destacó la presencia del mandatario como un acontecimiento sin precedentes en la historia de la institución.

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