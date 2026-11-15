PERU: León defiende tradiciones religiosas ante mundo dividido

El papa León XIV participa en un encuentro de oración este sábado, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña

CUSCO, Perú.– El papa León XIV defendió este domingo el valor de las tradiciones religiosas como instrumentos de unidad, reconciliación y convivencia social, durante un encuentro con miles de fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, en Cusco.

El pontífice advirtió que el mundo atraviesa una época marcada por divisiones, heridas y desconfianza, situaciones que dificultan que las personas se reconozcan como integrantes de una misma familia. En ese contexto, consideró que las manifestaciones religiosas pueden contribuir a recuperar los vínculos comunitarios y fortalecer la solidaridad.

Durante su intervención, celebrada en uno de los principales monumentos de la antigua civilización inca, León XIV destacó que las procesiones, peregrinaciones y fiestas patronales permiten reunir a personas con diferentes pensamientos y experiencias.

TRADICIONES COMO ESCUELA DE FRATERNIDAD

El papa sostuvo que las celebraciones religiosas pueden convertirse en oportunidades para reconciliarse, pedir perdón y comenzar de nuevo, promoviendo una cultura de paz, respeto y atención mutua.

Asimismo, calificó las tradiciones populares como un tesoro de enseñanzas para las nuevas generaciones e instó a los jóvenes a participar activamente en su preservación y renovación.

Explicó que mantener estas costumbres no significa limitarse a repetir prácticas del pasado, sino transmitirlas de manera viva, incorporando nuevas herramientas sin perder su esencia espiritual y cultural.

HOMENAJE A LA VIRGEN DE BELÉN

Al concluir el encuentro, León XIV encomendó a la Virgen María, Reina de Belén y protectora de Cusco, la renovación de la devoción popular y entregó la Rosa de Oro, con una petición de paz para Perú y fortaleza para quienes sufren.

Miles de personas acompañaron al pontífice pese a la lluvia y las bajas temperaturas. Posteriormente, continuó su agenda con el rezo del Ángelus antes de trasladarse a Pucallpa, en la región amazónica.

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