PERU: León defiende tradiciones religiosas ante mundo dividido

CUSCO, Perú.– El papa León XIV defendió este domingo el valor de las tradiciones religiosas como instrumentos de unidad, reconciliación y convivencia social, durante un encuentro con miles de fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, en Cusco.
El pontífice advirtió que el mundo atraviesa una época marcada por divisiones, heridas y desconfianza, situaciones que dificultan que las personas se reconozcan como integrantes de una misma familia. En ese contexto, consideró que las manifestaciones religiosas pueden contribuir a recuperar los vínculos comunitarios y fortalecer la solidaridad.
Durante su intervención, celebrada en uno de los principales monumentos de la antigua civilización inca, León XIV destacó que las procesiones, peregrinaciones y fiestas patronales permiten reunir a personas con diferentes pensamientos y experiencias.
TRADICIONES COMO ESCUELA DE FRATERNIDAD
El papa sostuvo que las celebraciones religiosas pueden convertirse en oportunidades para reconciliarse, pedir perdón y comenzar de nuevo, promoviendo una cultura de paz, respeto y atención mutua.
Asimismo, calificó las tradiciones populares como un tesoro de enseñanzas para las nuevas generaciones e instó a los jóvenes a participar activamente en su preservación y renovación.
Explicó que mantener estas costumbres no significa limitarse a repetir prácticas del pasado, sino transmitirlas de manera viva, incorporando nuevas herramientas sin perder su esencia espiritual y cultural.
HOMENAJE A LA VIRGEN DE BELÉN
Al concluir el encuentro, León XIV encomendó a la Virgen María, Reina de Belén y protectora de Cusco, la renovación de la devoción popular y entregó la Rosa de Oro, con una petición de paz para Perú y fortaleza para quienes sufren.
Miles de personas acompañaron al pontífice pese a la lluvia y las bajas temperaturas. Posteriormente, continuó su agenda con el rezo del Ángelus antes de trasladarse a Pucallpa, en la región amazónica.
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