CUBA: Reprocha al Gobierno ignore sufrimiento de población

LA HABANA 15 Nov.- La opositora cubana Rosa María Payá ha reprochado al Gobierno español que «haya ignorado el sufrimiento de Cuba» y ha expresado su esperanza de que después de las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre haya un cambio.

«Es inconcebible la manera en la que el Gobierno español actual ha ignorado el sufrimiento del pueblo cubano», ha declarado en una entrevista con el periódico venezolano ‘El Nacional’. De hecho, reprocha al Ejecutivo que haya favorecido el crecimiento del comunismo y de las izquierdas en Latinoamérica.

«Le quedan unos días. Ojalá recapaciten, porque el cambio en Cuba va a suceder con o sin el apoyo de Europa. Uno solo puede esperar que, cuando eso pase, los españoles y los europeos estén del lado del pueblo cubano», ha argumentado desde Madrid.

Así, Payá espera que el 29 de noviembre los españoles «voten por la libertad». «No tengo dudas de que van a votar por la libertad. Espero que el nuevo gobierno español esté, desde el día uno, del lado del pueblo cubano y que sea audaz ante la Unión Europea para cambiar la posición de silenciamiento e inacción del Ejecutivo comunitario con respecto a la dictadura cubana», ha apuntado.

Asimismo, Payá ha recordado que «España es la segunda nación del mundo con la diáspora cubana más grande», pero también cuenta con presencia de la «familia real castrista». «Los activos que tiene la familia real castrista en Madrid y en el resto del mundo pertenecen al pueblo cubano y deben ser congelados», ha apelado.

Payá se ha referido también a otros países que considera aliados para impulsar un cambio en Cuba, «principalmente de Estados Unidos que es, en este momento, el mejor aliado del pueblo cubano, y que está tomando acciones que buscan aumentar la presión sobre los criminales que están en el poder».

«También gobiernos como los de Costa Rica y Ecuador, que han roto relaciones diplomáticas o han cambiado su posición con respecto al régimen cubano», ha planteado.

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