IRAN: Dos petroleros hundidos en Ormuz tras impactar minas

TEHERAN 15 Nov.- La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este domingo del «hundimiento» de dos petroleros en aguas del estrecho de Ormuz tras intentar cruzar esta estratégica ruta sin la autorización iraní e impactar con sendas minas navales.

«En las últimas horas dos petroleros han sufrido enormes explosiones tras impactar con una mina naval durante una travesía no autorizada por la ruta sur» del estrecho de Ormuz, ha explicado en un comunicado la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

Estos petroleros «intentaron cruzar en secreto con engaños y apoyados por el criminal ejército estadounidense apagando todos sus sistemas de identificación y posicionamiento». «Ahora están ardiendo tras impactar con minas navales y provocar explosiones muy violentas», ha explicado.

Uno de los buques era «un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo», pero «se hundió en las aguas del sur del golfo Pérsico tras una explosión y un incendio muy grave».

Durante la jornada del sábado las autoridades iraníes informaron de hasta tres petroleros afectados por las explosiones de sendas minas marítimas.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz –paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo– a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo de Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.

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