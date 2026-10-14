Alerta riesgo para dominicanos por falsas ofertas empleo Rusia

El Ministro de Trabajo explicó este miércoles que República Dominicana no tiene un acuerdo bilateral de migración laboral con la Federación Rusa que sirva de marco para este tipo de contrataciones.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, advirtió sobre los riesgos de las ofertas engañosas de empleo en el extranjero que, bajo promesas de altos salarios y mejores condiciones de vida, podrían exponer a dominicanos al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

El funcionario exhortó a quienes reciban propuestas de trabajo fuera del país, a través de redes sociales, agencias, intermediarios o contactos personales, a acudir al Ministerio de Trabajo para comprobar su autenticidad antes de firmar contratos o viajar.

“Estamos en disposición de orientarlos y ayudarlos a comprobar la veracidad de esas propuestas, para que una oportunidad aparentemente atractiva no termine convirtiéndose en un engaño que ponga en peligro sus vidas”, expresó en documento remitido este miércoles a ALMOMENTO.NET.

Olivares explicó que República Dominicana no tiene un acuerdo bilateral de migración laboral con la Federación Rusa que sirva de marco para este tipo de contrataciones. Sin embargo, aclaró que esa ausencia no convierte automáticamente en ilegal toda contratación individual en el extranjero.

RIESGOS DE ENGAÑO Y EXPLOTACIÓN

La advertencia surge tras denuncias de dominicanos que habrían viajado a Rusia atraídos por ofertas para realizar labores técnicas y otros trabajos civiles, pero que posteriormente se habrían visto involucrados en circunstancias relacionadas con la guerra.

El ministro señaló que ocultar la verdadera naturaleza de un empleo, ofrecer condiciones distintas de las prometidas o no informar sobre los riesgos puede vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores.

Recomendó desconfiar de ofertas con salarios extraordinarios que no especifiquen las funciones, el empleador, el lugar de trabajo y las condiciones contractuales, así como de aquellas que exijan pagos anticipados injustificados.

PREVENCIÓN CON ENTREGA DE DOCUMENTOS

Asimismo, aconsejó no entregar pasaportes ni documentos personales a intermediarios sin garantías legales y evitar firmar contratos cuyo contenido no comprendan plenamente.

Olivares destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones estatales para prevenir engaños, explotación laboral, trata de personas y posibles reclutamientos mediante falsas promesas.

Finalmente, instó a los ciudadanos y sus familiares a denunciar las propuestas sospechosas y consultar al Ministerio de Trabajo antes de asumir compromisos laborales en el exterior.

an/am