Juez extiende suspensión veto Trump a medios a la Casa Blanca

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca.

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WASHINGTON.– Un juez federal de Estados Unidos extendió, hasta que se resuelva el litigio, la suspensión del veto impuesto por el presidente Donald Trump al acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

El juez de distrito del Distrito de Columbia, Timothy Kelly, dispuso la medida cautelar a última hora del martes, luego de una audiencia celebrada el jueves anterior, en la que el Gobierno de Trump defendió la prohibición alegando, entre otros motivos, razones de seguridad nacional.

Los tres medios afectados sostienen que la decisión de la Casa Blanca constituye una forma de discriminación por sus posiciones editoriales y opiniones críticas hacia la Administración.

JUEZ CUESTIONA ARGUMENTOS DE SEGURIDAD NACIONAL

En su dictamen, Kelly señaló que el Departamento de Justicia invocó la seguridad nacional después de que fueran revocadas las credenciales de prensa de los tres medios, y consideró que la medida probablemente vulneraba los derechos de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso.

«En el expediente no hay prácticamente nada relacionado con la seguridad nacional y vinculado a la decisión del presidente de revocar las credenciales permanentes de los demandantes», escribió el magistrado.

La decisión permitirá que los periodistas de CNN, MS NOW y Politico mantengan el acceso a la Casa Blanca mientras se conoce el resultado de la demanda presentada contra el veto presidencial.

Sin embargo, la medida no obliga al Gobierno a permitir que los reporteros de esas organizaciones ingresen al Despacho Oval ni al Air Force One, el avión oficial utilizado por el presidente estadounidense.

TRUMP ANUNCIA QUE APELARÁ EL FALLO

Desde que anunció las restricciones en septiembre, la Administración Trump ha impedido que periodistas de CNN y Politico estén presentes en determinados espacios vinculados a las actividades presidenciales.

El mandatario había anticipado que apelaría una decisión judicial contraria a su Gobierno, al cuestionar el trabajo de medios que considera críticos y acusarlos de difundir informaciones falsas.

«Casi sin lugar a dudas y como de costumbre, apelaremos la decisión, ya que no se debería permitir el acceso al cargo más importante del mundo a aquellos individuos y publicaciones de “noticias falsas” que solo escriben de forma negativa y que vulneran nuestra seguridad nacional al publicar historias falsas y difamatorias basadas en “fuentes” desconocidas», expresó Trump en redes sociales.

La disputa judicial plantea interrogantes sobre los límites de la autoridad presidencial para restringir el acceso de los medios de comunicación a la Casa Blanca y la protección constitucional de la libertad de prensa en Estados Unidos.

an/am