Inflación de R. Dominicana se sitúa en 5,12 % en septiembre

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SANTO DOMINGO.– La inflación interanual de República Dominicana se situó en 5,12 % en septiembre de 2026, mientras que la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de 0,33 %, informó este miércoles el Banco Central (BCRD).

El resultado interanual, correspondiente al período septiembre de 2025 a septiembre de 2026, fue ligeramente inferior al registrado en agosto.

La inflación subyacente, que excluye bienes y servicios con precios volátiles o regulados, descendió por segundo mes consecutivo hasta 4,61 %, dentro del rango meta de 4 % ± 1 punto porcentual.

Los grupos Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Educación concentraron el 85,05 % de la inflación mensual.

Transporte registró un alza de 0,64 %, impulsada por los ajustes en los precios de las gasolinas, el gasoil y el servicio de transporte escolar. Las reducciones en los pasajes aéreos moderaron parcialmente ese incremento.

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas aumentó 0,43 %, debido al encarecimiento de productos como plátanos verdes, auyama, guandules, limones, batatas, arroz y huevos. Las bajas en los precios del pollo fresco, aguacates, papas, naranjas y yuca compensaron parte de esas subidas.

Educación presentó una variación de 1,85 %, asociada a mayores tarifas en colegios privados y servicios universitarios.

En contraste, Comunicaciones disminuyó 1,06 %, principalmente por reducciones en los precios de los planes de telefonía móvil pospago.

Restaurantes y Hoteles aumentó 0,34 %, mientras que Bienes y Servicios Diversos subió 0,20 %.

Por regiones, el Sur registró la mayor variación mensual, con 0,41 %, seguido del Este, con 0,36 %, y el Norte o Cibao, con 0,34 %.

dh/am