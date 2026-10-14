Pro Consumidor recupera RD$4,000 millones para RD

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que ha recuperado RD$4,000 millones a favor de ciudadanos durante los cinco años de gestión de Eddy Alcántara como director ejecutivo.

La entidad indicó que el monto restituido mediante acuerdos de conciliación equivale a casi seis veces los RD$700 millones devueltos antes de la actual administración, según sus estadísticas.

Alcántara explicó que la suma recuperada pasó de RD$2,000 millones durante los primeros dos años de su gestión a RD$3,000 millones en septiembre de 2025, hasta alcanzar la cifra actual.

Las principales reclamaciones corresponden a conflictos inmobiliarios, compra de viviendas en planos, electrodomésticos y vehículos, incumplimientos contractuales, garantías, cargos indebidos y solicitudes de cambios o devoluciones.

En octubre de 2024, Pro Consumidor reportó más de RD$2,000 millones recuperados durante los primeros tres años y siete meses de gestión. En ese período, recibió 26,500 reclamaciones y denuncias, de las cuales 19,000 fueron conciliadas.

Posteriormente, en septiembre de 2026, la institución informó que había atendido más de 62,000 casos desde el inicio de la administración y recuperado cerca de RD$3,551 millones.

El director ejecutivo atribuyó estos resultados al uso de la conciliación como mecanismo para resolver controversias entre consumidores y proveedores, facilitar acuerdos y evitar que los afectados tengan que recurrir necesariamente a los tribunales.

Este procedimiento permite a las partes buscar soluciones con la mediación de Pro Consumidor, conforme a los derechos y obligaciones establecidos en la legislación vigente.

dh/am