RD restablece las notificaciones judiciales y otros a Venezuela

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) anunció este miércoles el restablecimiento de las notificaciones judiciales y otros actos procesales dirigidos a personas físicas y jurídicas domiciliadas en Venezuela, un servicio que permanecía suspendido temporalmente desde marzo de 2025.

La institución explicó, mediante una nota de prensa, que la reanudación de estos procedimientos fue posible tras la reapertura del Consulado General de la República Dominicana en Caracas y la habilitación de las condiciones operativas necesarias para realizar las diligencias.

Con esta decisión, queda sin efecto, exclusivamente para Venezuela, la suspensión temporal comunicada mediante un aviso publicado el 24 de marzo de 2025.

El Mirex indicó que las solicitudes de notificación podrán tramitarse nuevamente a través de los canales y procedimientos establecidos, conforme a la legislación dominicana aplicable.

DIRIGIDO A PROFESIONALES DEL DERECHO

La medida beneficia a profesionales del derecho, integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y otros usuarios que necesitan gestionar notificaciones judiciales y actuaciones procesales destinadas a personas o entidades domiciliadas en territorio venezolano.

Para recibir orientación sobre los trámites, los interesados pueden comunicarse con la División de Notificaciones en el Exterior, adscrita a la Dirección de Servicios Consulares del Mirex.

La institución habilitó el correo electrónico notificacionesexterior@mirex.gob.do y el teléfono 809-987-7001, en las extensiones 7178, 7179, 7448, 7754, 7755, 7759 y 7304.

Asimismo, los usuarios pueden realizar consultas relacionadas con estos procedimientos a través del número de WhatsApp 829-470-8374.

an/am