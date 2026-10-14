Eden Roc recibe dos llaves MICHELIN y destaca en Caribe

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CAP CANA.– Eden Roc Cap Cana conservó por segundo año consecutivo sus dos Llaves MICHELIN y ocupó el sexto lugar entre los mejores resorts del Caribe en los Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026, convirtiéndose en el hotel dominicano mejor clasificado en esta categoría.

La distinción de la Guía MICHELIN reconoce a establecimientos que ofrecen experiencias excepcionales por su diseño, personalidad, calidad de servicio y conexión con el entorno.

Por su parte, los Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler se basan en las valoraciones de viajeros de todo el mundo. En la edición de 2026, Eden Roc Cap Cana figuró entre los diez resorts mejor valorados de la región y fue el único representante dominicano en esa selección.

Ambos reconocimientos destacan la posición del hotel en el segmento de lujo y la capacidad de República Dominicana para competir con los principales destinos turísticos del Caribe.

Ubicado en Cap Cana, el establecimiento combina suites, villas y residencias privadas con una propuesta gastronómica, experiencias de bienestar y servicios personalizados. Su concepto de hospitalidad integra la elegancia europea con la calidez caribeña.

Con estas distinciones, Eden Roc Cap Cana reafirma su presencia en el mercado internacional y reconoce el trabajo de su equipo y la confianza de los huéspedes que eligen el país como destino de viaje.

dh/am