Miles pasajeros siguen varados en aeropuertos Estados Unidos

WASHINGTON.- Miles de pasajeros siguieron varados en todo Estados Unidos mientras el espacio aéreo volvió a operar con normalidad tras la suspensión nacional de vuelos del viernes.

La medida, la más extensa en 25 años, se prolongó por más de cuatro horas y terminó alrededor de las 20:15 del viernes. La Administración Federal de Aviación informó que el sistema de control permaneció operativo, pero las aerolíneas aún enfrentaron cancelaciones y demoras.

CANCELACIONES

De los cerca de 41,000 vuelos programados para el sábado, más de 6,400 fueron cancelados, según FlightAware. Este domingo se registraron más de 1,200 cancelaciones adicionales y más de 7,700 demoras el sábado.

American Airlines canceló el 42% de sus vuelos del sábado. Delta y United, el 26% cada una.

PASAJEROS VARADOS

Miles de viajeros buscaron alternativas para llegar a destino. Algunos esperaron en hoteles, otros intentaron conseguir autos de alquiler, autobuses o trenes, y muchos pasaron la noche dentro de las terminales.

En Seattle, un pasajero tocó música clásica en las puertas de embarque. En Lexington, viajeros varados organizaron un torneo de cornhole. En Newark, pasajeros que iban a Japón dijeron que solo querían volver a casa.

En San Diego, Dan Russell, de 66 años, supo que su conexión entre Hawái y California fue cancelada media hora antes del embarque y se quedó con su esposa en el aeropuerto.

IMPACTO ADICIONAL

Princess Cruises y Carnival retrasaron salidas de cruceros para esperar a pasajeros afectados.

En Miami, dos aviones chocaron en pista de rodaje el sábado a las 21:15 sin heridos graves.

ORIGEN

La falla se originó por trabajos de modernización. El contratista L3Harris reemplazó cables de cobre por fibra óptica en una instalación remota y saturó el sistema. Las autoridades descartaron ciberataque y previeron la normalización total para el cierre del domingo.

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