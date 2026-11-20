SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Defensa (MIDE) y la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA) inauguraron un moderno laboratorio clínico en el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, equipado con tecnología de última generación para fortalecer los servicios médicos destinados a militares y sus familiares.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y la presidenta de ADEOFA, Varinnia Durán de Fernández. La obra representa un avance en la modernización de la infraestructura sanitaria militar y en la capacidad diagnóstica del centro hospitalario.

TECNOLOGÍA Y MAYOR CAPACIDAD DIAGNÓSTICA

La renovación incluyó la transformación de las instalaciones, la incorporación de equipos automatizados y la reorganización de los espacios. También se amplió de dos a cinco el número de áreas para la toma de muestras, con el propósito de agilizar la atención y reducir los tiempos de espera.

El laboratorio cuenta con plataformas para realizar pruebas de química clínica, inmunología, hematología, coagulación y uroanálisis, así como estudios relacionados con la diabetes, perfiles hormonales y vitamínicos, marcadores cardíacos y tumorales, entre otros análisis especializados.

Los equipos tienen capacidad para procesar entre 70 y 800 pruebas por hora, dependiendo del tipo de análisis. Algunas pruebas rápidas ofrecen resultados en períodos de tres a quince minutos.

La nueva infraestructura permitirá realizar dentro del hospital estudios que anteriormente debían remitirse a laboratorios externos. Además, incorpora sistemas de control de calidad y gestión que fortalecen la precisión de los análisis, la trazabilidad de las muestras y la confiabilidad de los resultados.

RESPALDO A LA FAMILIA MILITAR

Durante el acto, Durán de Fernández resaltó la importancia de impulsar iniciativas que garanticen servicios de salud oportunos y de calidad para los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias.

La obra contó con el respaldo de ADEOFA, como parte de sus programas de bienestar social y sanitario, así como con el apoyo del ministro de Defensa y la colaboración del Grupo Popular, entidad a la que se agradeció su contribución para hacer realidad el proyecto.

En la actividad participaron Manuel E. Jiménez, presidente del Consejo de Administración del Banco Popular Dominicano; el general de brigada médico Tomás R. Brache Ovalles, ERD, director general del hospital; miembros del Estado Mayor General, directivos de ADEOFA, oficiales y otros invitados.

Con la puesta en funcionamiento del laboratorio, el MIDE y ADEOFA buscan elevar la capacidad de respuesta del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y fortalecer la atención médica de los hombres y mujeres responsables de la defensa de la soberanía nacional y de sus familias.

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