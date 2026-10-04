Inauguran Juegos Universitarios 2026 con más de 2,300 atletas

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SANTO DOMINGO.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, dejaron inaugurados los Juegos Deportivos Universitarios 2026, con la participación de más de 2,300 atletas de 23 universidades del país.

La ceremonia se celebró en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde quedó abierta la competencia que se desarrollará en diferentes instalaciones deportivas.

Los atletas competirán en 16 disciplinas, entre ellas ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, fútbol sala, judo, karate, natación, sóftbol, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa.

Durante el acto, Kelvin Cruz destacó el aumento de la participación deportiva y señaló que la iniciativa busca fortalecer la relación entre el deporte y la educación superior.

El ministro afirmó que los Juegos fueron retomados por el Ministerio de Deportes para ofrecer a los estudiantes universitarios un espacio de competencia, integración y desarrollo deportivo.

Por su parte, Raquel Peña felicitó a los organizadores y resaltó la importancia del deporte en la formación de valores, la disciplina y el desarrollo de la juventud.

La vicepresidenta exhortó a los participantes a continuar sus estudios y combinar la preparación académica con la práctica deportiva.

“Jóvenes deportistas, nunca abandonen sus estudios”, expresó Peña al destacar la importancia de la educación en la formación integral de los estudiantes.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, y el rector de la Universidad Domínico-Americana (UNICDA), Enrique Fernández, también valoraron la celebración del evento como una oportunidad para promover la convivencia y el intercambio entre los universitarios.

ESCENARIOS Y UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) será el escenario principal de las competencias. También se utilizarán instalaciones del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el Club Deportivo Naco, los parques Güibia y Eugenio María de Hostos y el Club Calero.

En la justa participarán universidades e instituciones de educación superior de distintas regiones del país, entre ellas UNIBE, INTEC, O&M, PUCMM, UNAPEC, ITLA, UTESA, UCSD, UNICARIBE, UFHEC, UCATECI, ITSC, UAPA, UNEV, UNADE, ISA, UTECO, UCNE, UCATEBA, BARNA y UCE.

Los Juegos Deportivos Universitarios 2026 cuentan con el respaldo de los Comedores Económicos del Estado. La transportación de los atletas dentro del Gran Santo Domingo estará a cargo del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), del Ministerio de Educación.

La celebración busca fomentar la participación deportiva en las universidades y fortalecer la integración entre la formación académica y el desarrollo físico de los estudiantes dominicanos.

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