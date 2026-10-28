Impulsan proyecto para prevenir los embarazos en adolescentes

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.— El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la farmacéutica Organon presentaron un proyecto para prevenir las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes en cuatro comunidades de la cuenca del Ozama.

La iniciativa se desarrollará en María Auxiliadora, Gualey, Los Guandules y Guachupita, con acciones dirigidas a ampliar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, fortalecer la coordinación institucional y promover oportunidades de desarrollo para las jóvenes.

Según datos citados de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), los embarazos en adolescentes representaron el 20.05 % del total nacional durante el primer semestre de 2026, con 7,124 casos registrados.

En la región Ozama, el 23 % de las mujeres de 20 a 24 años declaró haberse unido a una pareja antes de cumplir los 18 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS) de 2025.

Mario Serrano, representante nacional del UNFPA, afirmó que prevenir estos embarazos requiere acercar información, garantizar servicios de calidad y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos, además de crear oportunidades para que los adolescentes tomen decisiones informadas.

Por su parte, Diego Rosenthal, director de Organon para Latinoamérica, destacó la importancia de invertir en la salud de las mujeres y las adolescentes como parte del desarrollo de las comunidades.

El modelo contempla la colaboración con el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y otras instituciones.

La estrategia también toma como referencia experiencias implementadas en Azua, San Juan de la Maguana y Dajabón, con el propósito de fortalecer las capacidades locales y desarrollar prácticas que puedan replicarse en otros territorios.

dh/am