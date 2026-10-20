Imponen un año prisión a tres por captar fondos irregulares

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SANTO DOMINGO.– Un tribunal impuso un año de prisión preventiva a tres personas acusadas de participar en operaciones financieras irregulares mediante dos sociedades comerciales, en un proceso que fue declarado complejo a solicitud del Ministerio Público.

Los imputados son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, quienes fueron arrestados en septiembre mediante órdenes judiciales, como parte de una investigación sobre las actividades de Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L.

INVESTIGACIÓN POR CAPTACIÓN IRREGULAR DE FONDOS

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público. La jueza Margarita Cristo Cristo dispuso que Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, mientras que Rodríguez Ellis será recluida en la cárcel pública de esa provincia.

El proceso está a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de La Romana.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la referida dirección; el fiscal Juan Ramón Núñez y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

MÁS DE RD$57.8 MILLONES Y US$317,000 EN PÉRDIDAS

De acuerdo con las investigaciones, entre diciembre de 2020 y abril de 2026 los imputados habrían utilizado ambas sociedades comerciales de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y generación de rendimientos por inversiones.

Las pesquisas establecieron inicialmente un perjuicio económico superior a RD$57.8 millones, US$317,000 y 160,000 euros.

Sin embargo, el monto de las pérdidas ha aumentado considerablemente con el avance de la investigación, luego de que otras 100 personas presentaran denuncias ante las autoridades.

UNA EMPRESA AUTORIZADA Y OTRA SIN PERMISO

El Ministerio Público indicó que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. contaba con autorización para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.

A los imputados se les atribuyen presuntos hechos de asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores, conforme a la calificación jurídica incluida en la solicitud de medida de coerción.

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