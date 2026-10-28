Imponen prisión a un hombre detenido con casi US$400,000

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SANTO DOMINGO.– Una jueza de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a Daniel Esteban Davis García, arrestado el pasado 14 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) con US$399,777 y RD$3,100 que no habría declarado ante las autoridades aduaneras.

La magistrada Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

DINERO OCUPADO EN EQUIPAJE

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, Davis García llegó al país en un vuelo procedente de la isla de Tórtola. Alrededor de la 1:55 de la tarde, un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) le indicó que colocara su equipaje en la máquina de rayos X para una inspección, pero el pasajero se habría opuesto al procedimiento.

La instancia señala que, tras esa reacción, las autoridades procedieron a revisar sus pertenencias y encontraron el dinero dentro de una maleta y una mochila.

Durante el operativo también fueron ocupados una tableta, una consola Nintendo con su control y un teléfono celular que llevaba consigo.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO CONTRABANDO Y LAVADO DE ACTIVOS

El Ministerio Público sostiene que el imputado transportaba una cantidad de divisas superior al límite de US$10,000 establecido para la declaración aduanera, sin registrarla en el formulario correspondiente.

La investigación está a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público y de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

El órgano acusador vincula los hechos investigados con presuntas infracciones relacionadas con el lavado de activos y el contrabando de divisas, conforme a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y la Ley 168-21 de Aduanas de la República Dominicana.

La medida de coerción fue impuesta para garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial, mientras continúan las investigaciones del caso.

of-am