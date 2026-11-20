NUEVA YORK.- Estados Unidos deportó a tres dominicanos que cumplieron condenas aquí por tráfico de drogas.
Yonathan Polanco, Juan José Coronado González y Jean Carlos Cuello Restituyo representaban una amenaza para la seguridad pública, según la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Polanco y Coronado González fueron condenados por conspiración para poseer, con intención de distribuir, una sustancia controlada a bordo de una embarcación, y Cuello Restituyo por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir fentanilo, además de posesión de esa sustancia con intención de distribuirla.
ICE señaló que las deportaciones forman parte de sus operaciones para detener y remover del territorio estadounidense a extranjeros que “se encuentran en situación migratoria irregular y tienen antecedentes penales”.
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