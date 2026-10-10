Huracán Simón amenaza a México este fin de semana

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CIUDAD DE MEXICO.– El huracán Simón podría tocar tierra en México este fin de semana como categoría tres o cuatro en la escala Saffir-Simpson, por lo que las autoridades llamaron este viernes a la población a tomar precauciones.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el fenómeno impactaría una zona entre los estados de Jalisco y Colima. Exhortó a los residentes a permanecer en sus viviendas o acudir a refugios temporales.

Las autoridades instalarán tres centros de mando en Puerto Vallarta, Cihuatán y Manzanillo, con la participación de los gobiernos estatales y organismos de emergencia. También activarán los planes de asistencia de la Marina y la Secretaría de Defensa.

Aunque todavía no ha tocado tierra, Simón provocó inundaciones en Acapulco, Guerrero, con cortes eléctricos, interrupciones viales y otros daños. La gobernadora Evelyn Salgado informó que no se registraron víctimas mortales ni personas desaparecidas.

A las 09:00, hora local, el ciclón se encontraba a 335 kilómetros al sur de Manzanillo y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes. Presentaba vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, ráfagas de hasta 195 y avanzaba hacia el noroeste a seis kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias torrenciales en zonas de Guerrero y Michoacán, intensas en Colima y muy fuertes en Jalisco. También advirtió sobre vientos de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de hasta 4,5 metros en sectores costeros.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la evolución del huracán y sus posibles efectos en el litoral del Pacífico mexicano.

dh/am