Humo quema medicamentos vencidos afecta a 15 estudiantes

La quema de medicamentos fue realizada en un área que pertenece a la parroquia Domingo Savio, pero separada del centro escolar.

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SANTO DOMINGO.- Más de 15 estudiantes, coordinadores y personal de rescate del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 resultaron afectados este miércoles por el humo generado por una quema de medicamentos vencidos próximo a la escuela Domingo Savio Fe y Alegría.

Vómitos, mareos y dificultad para respirar fueron algunos de los síntomas presentados por los estudiantes durante el recreo, lo que provocó momentos de caos en el plantel debido a que varios comenzaron a sentirse mal de manera simultánea.

El teniente coronel Hipólito Peguero explicó que el lugar donde se produjo la quema pertenece a un área correspondiente a la parroquia Domingo Savio, separada del centro escolar.

Varios estudiantes fueron trasladados a centros de salud. Diez fueron llevados a uno de los hospitales de la Ciudad Sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar, tres al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina.

Uno fue llevado al Centro Médico Luperón y otro al Hospital Infantil doctor José Manuel Rodríguez Jimenes. Otros afectados salieron del plantel por sus propios medios.

LOS AFECTADOS SE ENCONTRABAN EN HORA DEL RECREO

La directora del centro educativo, Daysi Rodríguez, explicó que los estudiantes se encontraban en el recreo cuando comenzaron a percibir un olor que se extendió por las instalaciones.

“Estábamos haciendo recreo y el olor comenzó a esparcirse. Entonces, eso generó una serie de síntomas, entre vómitos. La mayoría son los que sufren de asma, que comenzaron a tener dificultad para respirar”, relató.

Las primeras unidades del Sistema 9-1-1 y del Cuerpo de Bomberos llegaron al centro alrededor de las 10:20 de la mañana. Según reportes de residentes, unas 10 ambulancias acudieron al lugar y varias trasladaron a más de un estudiante.

Rodríguez indicó que los afectados permanecen bajo atención médica y algunos son estabilizados junto a sus familiares y personal del centro.

an/am