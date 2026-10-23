Hugo Orizondo y Nelson Pinal conquista eventos de ajedrez

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SANTO DOMINGO. – La República Dominicana obtuvo importantes resultados en el Campeonato Panamericano Master y Senior de Ajedrez, celebrado en San Salvador, El Salvador, donde Hugo Orizondo alcanzó el título de Maestro Internacional de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y Nelson Pinal se coronó campeón continental en la modalidad Blitz, categoría mayores de 65 años.

La Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), a través de su administrador general, Braulio Ramírez, felicitó a los integrantes de la delegación por su desempeño en la competencia, que reunió a representantes de 19 países.

ORIzONDO ALCANZA EL TÍTULO DE MAESTRO INTERNACIONAL

Orizondo protagonizó una actuación destacada al empatar en el primer lugar de la categoría clásica Senior +65, con una puntuación de siete puntos de nueve posibles.

Este resultado, sumado a que previamente había superado los 2,200 puntos de Elo FIDE, le permitió acreditarse el título oficial de Maestro Internacional, según informó la Federación Dominicana de Ajedrez.

La entidad resaltó que este logro representa un hito para el ajedrez dominicano en esa categoría, en la que no se registraba una distinción similar desde 2019.

NELSON PINAL SE CORONA EN BLITZ

Por su parte, el Maestro Internacional Nelson Pinal conquistó el título de campeón panamericano en la modalidad Blitz, también en la categoría de mayores de 65 años.

Su triunfo permitió a la representación dominicana subir a lo más alto del podio en esta modalidad y destacar en el certamen continental celebrado en territorio salvadoreño.

DELEGACIÓN DOMINICANA

La selección quisqueyana también estuvo integrada por Teófilo Mesa y Juan Manuel Jáquez, quienes participaron en la justa y contribuyeron a la representación nacional.

Ramírez felicitó a Orizondo por su nuevo título, a Pinal por su corona panamericana y a Mesa y Jáquez por representar al país en la competencia internacional.

El dirigente afirmó que estos resultados reflejan el trabajo, la disciplina y el nivel competitivo de los ajedrecistas dominicanos.

La Federación Dominicana de Ajedrez reiteró su compromiso de continuar respaldando el talento nacional, incluidos los jugadores de categorías máster y sénior, y las selecciones que representan al país en torneos internacionales.

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