Hubieres: falta voluntad política para organizar transporte en RD

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) Juan Hubieres, afirmó que en República Dominicana falta voluntad política para organizar el sector transporte y sostuvo que el caos vial tiene entre sus principales causas el crecimiento del parque vehicular y el desorden del transporte privado.

Durante su participación en el programa Uno + Uno, Hubieres señaló que la mayor parte de los vehículos que circulan por las principales avenidas pertenece al sector privado. Como ejemplo, indicó que de cada 100 vehículos que transitan por la avenida 27 de Febrero, solo dos corresponden al transporte público y 98 al privado.

FALTA DE PARQUEOS AGRAVA EL TRÁNSITO

El dirigente sindical también atribuyó parte del congestionamiento a la falta de estacionamientos en la ciudad, centros comerciales y colegios privados, así como al doble estacionamiento en las calles.

Sostuvo que los recursos generados por el sector transporte se han destinado principalmente a grandes obras de infraestructura, pero no a organizar el tránsito y el transporte porque, a su juicio, esta última actividad no genera los mismos beneficios económicos.

Hubieres consideró que el corredor Independencia constituye un modelo para solucionar y organizar el transporte y el tránsito. Asimismo, advirtió que el parque vehicular aumenta en unos 60,000 vehículos cada año.

El presidente de Fenatrano afirmó que el transporte aporta entre 3.5 % y 6 % al producto interno bruto (PIB) y al Presupuesto General del Estado, colocándolo, según dijo, entre los principales renglones productivos del país.

También cuestionó las críticas contra el sector transporte y puso como ejemplo a Fenatrado, asegurando que maneja el 18 % de la carga pesada, mientras el sector privado controla el 82 %.

APOYA DESCONEXIÓN DE VERIFÓN

Hubieres respaldó a Anadegas en su decisión de desconectar el próximo viernes 25 de septiembre el servicio de Verifón en 780 estaciones de combustibles.

Calificó de “abuso y estafa” el cobro del 27 % de las utilidades brutas por el uso de servicios electrónicos de pago y llamó al Gobierno y a los bancos a buscar un acuerdo que permita superar el conflicto.

an/am