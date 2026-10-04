Hostelería Summit 2026 reúne a líderes gastronomía y hotelería

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SANTO DOMINGO.– Hostelería Summit 2026 reunió los días 1 y 2 de octubre, en el Hotel Catalonia Santo Domingo, a empresarios, hoteleros, chefs, restauradores, suplidores, emprendedores y estudiantes, en una plataforma dedicada a promover la innovación, la formación y las oportunidades de negocios.

Creado por la empresaria y comunicadora Marcelle Álvarez, el encuentro representa una nueva etapa de casi dos décadas de trayectoria vinculada a Hostelería News, Hostelería Marketing Group y Expo Gastronómica.

CONFERENCIAS, NEGOCIOS E INNOVACIÓN

Con Propagas como patrocinador oficial, la cumbre desarrolló una agenda de conferencias, paneles, demostraciones culinarias, competencias, degustaciones y exposiciones comerciales, organizada en torno a cuatro ejes: gastronomía, hotelería, innovación y negocios.

El congreso abordó desafíos como los costos operativos, la rentabilidad, la contratación, la capacitación del personal, el servicio al cliente, las franquicias y la incorporación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

Entre las actividades destacaron el panel “Restaurantes en RD: Las nuevas reglas del juego” y las conferencias sobre gestión empresarial, talento humano y comportamiento del consumidor.

SABORES Y CULTURAS INTERNACIONALES

La programación gastronómica incluyó demostraciones de chefs dominicanos e invitados internacionales, con propuestas de cocina contemporánea, pastelería, arroces, gastronomía coreana, peruana y turca, además de experiencias dedicadas al café, el ron y la mixología sin alcohol.

El chef chileno Nicolás Garate presentó técnicas de cocina vanguardista y participó en una demostración de alta gastronomía moderna junto a Camila Sánchez.

COMPETENCIAS Y OPORTUNIDADES COMERCIALES

El Gran Premio Culinario, dirigido por Edgar Severino, reunió competencias para estudiantes y profesionales en categorías de catering, emplatado, tapas creativas y pasteles festivos.

La exposición comercial incorporó productos y servicios de alimentos, bebidas, equipamiento y tecnología, además de espacios especializados y actividades de networking.

Álvarez destacó la importancia de fortalecer las empresas, impulsar el talento y preservar la identidad dominicana.

“Lo que construyamos juntos nos llevará más lejos”, expresó la organizadora, al agradecer el respaldo de patrocinadores, expositores, conferencistas y aliados del evento.

an/am