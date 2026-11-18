SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía aseguró que su hija, Carolina Mejía, cuenta con suficiente respaldo dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para competir por la candidatura presidencial de esa organización de cara a las elecciones de 2028.

Al ser preguntado sobre el apoyo que tendría la alcaldesa del Distrito Nacional frente a otros aspirantes a la nominación, el exmandatario respondió de manera enfática: «Mucho».

Mejía sostuvo que la competencia interna deberá evaluarse a partir de los dirigentes que formalicen sus aspiraciones e inscripciones, y no únicamente sobre la base de percepciones.

Asimismo, al ser consultado sobre la posibilidad de que otras figuras del partido busquen la candidatura presidencial, manifestó: «Pueden buscarlo y que lo hagan».

Con estas declaraciones, el exgobernante reiteró su confianza en las posibilidades de Carolina Mejía dentro de la organización oficialista.

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