POR NAPOLEON DE LA CRUZ

HIGÜEY. – El municipio Higüey representa una oportunidad para diversificar la oferta turística de la región Este de República Dominicana mediante el desarrollo del turismo cultural y religioso, posicionándose como un complemento del tradicional turismo de sol y playa.

Este nicho de mercado busca atraer visitantes interesados en conocer la identidad, las tradiciones, la historia y la espiritualidad del destino, siendo lo más emblemático la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, además de las manifestaciones culturales, las costumbres, la gastronomía local, turismo comunitario y ofertas de hospedaje.

Durante un viaje de prensa con periodistas y creadores de contenido, el Ministerio de Turismo, a través de la Dirección de Turismo Interno y en coordinación con la oficina de Gestión de Destino Higüey, realizó un recorrido para presentar de primera mano la oferta que posee su centro histórico conformado por el circuito San Dionisio, Basílica y otros espacios de interés.

Esta experiencia permitió que los comunicadores conocieran cómo está conformada la “Ruta de la Promesa”, iniciando en el Santuario de San Dionisio, un antiguo templo católico. Es el primer templo mariano del continente americano y el cual albergó hasta el siglo XX la venerada imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, protectora de República Dominicana.

Continuando por la Vía Sacra, construido por el Ministerio de Turismo, es un espacio que tiene como objetivo impulsar el turismo religioso en la provincia La Altagracia y ofrece un área peatonal para procesiones, viacrucis y el disfrute, uniendo dos de los templos más emblemáticos de la ciudad: la histórica iglesia de San Dionisio con la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Altagracia.

El recorrido artístico y espiritual de aproximadamente 800 metros de la Vía Sacra o Bulevar de la Peregrinación representa los siete dolores y las siete glorias de la Virgen María.

Para entender más de cómo llega la imagen de Virgen al país y los milagros que le son atribuidos, debemos visitar el Museo de la Altagracia Alejandro E. Grullón E., valioso legado cultural, histórico y espiritual alrededor de la devoción de la Virgen y que forma parte del patrimonio material e inmaterial no solo de la Iglesia católica, sino del pueblo dominicano.

Este espacio en la actualidad comprende seis salas de exhibición permanente: Sala de la Basílica, Exvotos 1 y 2, Arte Sacro, Los Medallones y Los Tesoros. Las mismas abarcan desde los inicios del proceso de evangelización y durante el período de colonización, tiene su origen en una de las creencias más arraigadas en República Dominicana y la advocación mariana nativa más antigua de América: la Virgen de la Altagracia.

La Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia fue construida en el centro de la ciudad, con una estructura en forma de cruz latina. Es uno de los santuarios más visitados de América. Fue erigida para acoger la gran cantidad de peregrinos que acudían a venerar la imagen y no cabían en el antiguo santuario San Dionisio, espacio que sirve de punto de partida de todo lo relacionado a la historia de la devoción a la Virgen y sus milagros.

Cada 21 de enero, miles de feligreses de todas partes del país realizan peregrinación a este santuario para agradecer o pedir a la Virgen algún milagro.

El campanario de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia es el más grande del Caribe, con 45 campanas, donde la mayor pesa 5 toneladas y 200 kilos, y la más pequeña, 15 kilos. Las cuatro grandes campanas tocan solas al voleo y los 41 restantes forman un conjunto armónico con posibilidad de entonar diferentes melodías, incluyendo himnos.

Todo esto forma parte del circuito de Senderos de la Fe y/o turismo religioso en República Dominicana, un recorrido histórico y cultural que conecta los principales hitos del catolicismo y la evangelización del Nuevo Mundo, entre los que se encuentran Puerto Plata, La Vega, Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

Esta experiencia del turista enriquece la visita a la zona, ofreciéndole alternativas para conectar con la esencia del destino más allá de sus playas, al tiempo que se promueve la participación de las comunidades locales, se fortalece el patrimonio cultural y se impulsa un modelo turístico más diverso, integral y sostenible.

jpm-am