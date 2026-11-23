CAP CANA, La Altagracia. El presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, afirmó que Dubái constituye un referente para la República Dominicana y para la visión de desarrollo de esa ciudad destino, al considerar que su experiencia en turismo, infraestructura, inversión inmobiliaria y diversificación económica ofrece oportunidades de aprendizaje para el país.

El empresario hizo las declaraciones en el marco del World Governments Summit (WGS) para América Latina y el Caribe, celebrado en República Dominicana, donde destacó el potencial de Cap Cana para atraer nuevas inversiones nacionales e internacionales.

Hazoury explicó que la visión de la ciudad destino es desarrollar un espacio integral que permita vacacionar, residir y trabajar, adaptado a las características del Caribe, con el objetivo de consolidarse como uno de los principales destinos turísticos privados de Latinoamérica.

RECONOCE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE ABINADER

Durante sus intervenciones, Hazoury reconoció el papel del presidente Luis Abinader en la promoción internacional del país y en la creación de condiciones para atraer capital extranjero.

Atribuyó al mandatario y a su equipo el fortalecimiento de un entorno favorable para la inversión privada, sustentado, según expresó, en la seguridad jurídica, la transparencia y la agilización de los procesos.

“Ha sido el principal promotor, junto a su equipo, de colocar a la República Dominicana ante los ojos del mundo”, manifestó.

CAP CANA DISPONE DE PLATAFORMA PARA NUEVAS INVERSIONES

El presidente del Consejo de Administración aseguró que Cap Cana está abierta a nuevos proyectos turísticos, inmobiliarios y de otros sectores. Indicó que la infraestructura desarrollada en la ciudad destino supera los US$1,700 millones, mientras que las inversiones de terceros exceden los US$3,000 millones.

Según las cifras ofrecidas por Hazoury, el complejo cuenta con más de 9,700 habitaciones en operación y otras 9,000 en construcción, además de generar más de 20,000 empleos directos e indirectos.

También destacó que Cap Cana ha sido concebida como un espacio para primera y segunda vivienda, dirigido a familias, profesionales y personas retiradas que buscan combinar residencia, trabajo remoto y actividades recreativas.

SOSTENIBILIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Hazoury señaló que el crecimiento de la ciudad destino está acompañado de iniciativas de sostenibilidad social, económica y ambiental, en las que participa la Fundación Cap Cana mediante programas de conservación de los recursos naturales y responsabilidad social.

Finalmente, agradeció a los organizadores del World Governments Summit, al representante de Emiratos Árabes, Sheikh Shakhboot Al Nahyan, al presidente Abinader y al canciller Víctor “Ito” Bisonó por seleccionar a Cap Cana como sede del encuentro internacional.

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