Hallan muerto a joven banilejo dentro de vehículo en Boston

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BOSTON.- Un joven dominicano oriundo de Baní fue encontrado muerto en un vehículo estacionado en el área de Dorchester, en Boston.

Calin Pimentel presenta un balazo en la cabeza.

El joven residió en el sector 30 de Mayo, en Baní, y llevaba varios meses viviendo en Estados Unidos.

Las autoridades de Boston no han explicado si se trató de un homicidio, suicidio o un accidente.

El caso se encuentra bajo investigación.

CONSTERNACIÓN EN BANÍ

El hallazgo ha generado consternación entre familiares, amigos y allegados en su comunidad de origen, donde era conocido.

Se espera que en las próximas horas las autoridades estadounidenses y familiares ofrezcan detalles sobre el suceso y el proceso para la repatriación del cadáver.

jt-am