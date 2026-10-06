Haití resta nivel al incidente sobre fútbol con R. Dominicana

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Puerto Príncipe, 6 oct.- La Federación Haitiana de Fútbol (FHF) aligeró las tensiones existentes hoy con República Dominicana, al restar importancia a polémicas expresiones del atleta nacional Wilson Isidor sobre un reciente partido entre ambos países.

Las palabras del jugador después del juego del 1 de octubre ganado por los locales 4-1 «se enmarcan en un contexto estrictamente deportivo y constituyen, ante todo, una expresión de su vínculo con sus raíces haitianas», expresa un comunicado del ente deportivo local.

La FHF afirmó en su pronunciamiento sobre la polémica «tomar nota sobre las diversas reacciones que provocaron las palabras de Isidor», pero llamó a abstenerse «de otorgarle una dimensión que trascienda el ámbito deportivo».

El ente rector del fútbol haitiano, sin embargo, consideró esencial «preservar el contexto en el que se produjeron esas declaraciones, sin atribuirle un alcance que vaya más allá del marco deportivo», puntualiza el comunicado.

LLAMA EVITAR CUALQUIER INSTRUMENTACION DEL INCIDENTE

La declaración llama, además, a «evitar cualquier instrumentalización del incidente, pues la rivalidad deportiva, por intensa que sea, nunca debe hacernos perder de vista el respeto mutuo que debe unir a jugadores, aficionados y naciones».

«Este asunto vinculado con Haití no puede, por sí mismo, interpretarse como una muestra de hostilidad o falta de respeto hacia ningún otro pueblo o nación», subraya la declaración.

El texto reafirma su apoyo a los atletas internacionales haitianos «en la expresión de su identidad y de su apego al país», al tiempo que insiste «en el respeto a los principios de juego limpio y la fraternidad entre atletas».

«En estos momentos especialmente difíciles, debemos recordar más aquello que nos une que lo que puede dividirnos», subraya la Federación, antes de instar «a preservar el fútbol como elemento de unión entre los pueblos».

El comunicado de la FHF siguió a otro emitido por la Embajada de Haití en Santo Domingo, más o menos en el mismo tono, pocas horas después del partido.

La sede diplomática reconoció entonces «el entusiasmo y la calidez» con que la comunidad haitiana residente en República Dominicana recibió y acompañó a los «Grenadiers» durante el encuentro.

of-am