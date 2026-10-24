HAITI: Recuperan restos podrían ser los 4 militares salvadoreños

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PUERTO PRÍNCIPE.– Restos humanos gravemente calcinados que podrían corresponder a los cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití habrían sido recuperados y entregados a un equipo militar de El Salvador en el aeropuerto internacional, según informó este sábado 24 de octubre de 2026 la agencia Reuters, citando una publicación de The New York Times.

Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado oficialmente la identidad de los restos mediante autopsias, por lo que no se ha establecido de manera definitiva que pertenezcan a los cuatro militares.

IDENTIDADES PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN

De acuerdo con el reporte, los restos fueron trasladados al aeropuerto internacional y entregados a representantes militares salvadoreños. Sin embargo, Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente la información publicada por el diario estadounidense.

La misión internacional desplegada en Haití tampoco había ofrecido comentarios sobre el supuesto hallazgo, según la agencia.

La falta de confirmación forense mantiene abierta la incertidumbre sobre el destino de los cuatro militares, cuya desaparición había generado preocupación en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país caribeño.

INCERTIDUMBRE SOBRE EL CASO

Por ahora, la información disponible apunta a que los restos podrían corresponder a los militares desaparecidos, pero no permite dar por confirmadas sus identidades ni establecer oficialmente sus circunstancias de muerte.

Se espera que los procedimientos forenses permitan determinar a quiénes pertenecen los restos y aportar información concluyente sobre el caso.

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